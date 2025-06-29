Глава СВР Нарышкин созвонился с руководителем ЦРУ Рэтклиффом по телефону
Фото - © РИА Новости
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что организовал разговор по телефону с руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Они договорились, что в будущем смогут в любой момент связаться и поговорить про вопросы, которые интересуют обе стороны, рассказал чиновник в интервью репортеру Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
«Мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», — сказал Нарышкин.
Когда конкретно глава СВР созванивался с коллегой, не сообщается.
Ранее Нарышкин назвал имя разведчика-нелегала, который добился высоких результатов в работе в другой стране с тяжелой оперативной обстановкой. Его зовут Сергей Юрьевич Черепанов.