сегодня в 17:18

Глава СВР Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ в ближайшее время

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин допустил контакты с руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильямом Бернсом в ближайшее время.

Соответствующий видеоролик в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Исключать нельзя», — с улыбкой ответил Нарышкин на вопрос для телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее руководитель СВР России заявил, что безответственные заявления западных политиков об отправке своих военных в зону конфликта на Украине можно расценивать в качестве эскалации. Нарышкин подчеркнул, что это крайне безответственные заявления Запада.