Нарышкин назвал эскалацией слова об отправке военных Запада на Украину

Безответственные заявления западных политиков об отправке своих военных в зону украинского конфликта можно расценивать в качестве эскалации, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости .

«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — сказал он.

В конце зимы французский президент заявлял об обсуждениях отправки западных войск на Украину. Консенсус по этому вопросу еще не достигнут, но ничего, по его словам, «исключать нельзя». Париж допускает отправку контингента в случае прорыва ВС РФ линии фронта.

Также экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен говорил, что Франция «официально отправила» в зону конфликта 1,5 тыс. бойцов Иностранного легиона, однако французский МИД это опроверг.