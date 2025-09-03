сегодня в 17:37

Глава Самарской области попросил на совещании не хихикать и сдавать телефоны

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе регионального заседания попросил членов правительства «не перехихикиваться» и сдавать смартфоны, сообщает РБК .

«Уважаемые коллеги, члены правительства, впредь прошу, когда на заседание приходите, телефоны сдавать», — сказал Федорищев.

Он напомнил, что на заседании обсуждают важные вопросы, поэтому нужно не «перехихикиваться в чате», а внимательно работать.

Также журналист ВГТРК Эдуард Петров рассказал, что, по словам Вячеслава Федорищева, члены правительства Самарской области нового состава пройдут полиграф.