Глава РФПИ уверен в перспективах совместной работы с NASA

сегодня в 05:03

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что партнерство России и США в космической сфере сохранится, несмотря на текущую геополитическую напряженность, пишет ТАСС .

Свое заявление он сделал в ответ на публикацию NASA, посвященную полету Юрия Гагарина.

«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал Дмитриев на своей странице в X (бывший Twitter).

Ранее американское космическое агентство отметило историческое значение первого полета человека в космос.