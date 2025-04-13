Глава РФПИ уверен в перспективах совместной работы с NASA
Дмитриев: космическое сотрудничество России и США преодолеет разногласия
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что партнерство России и США в космической сфере сохранится, несмотря на текущую геополитическую напряженность, пишет ТАСС.
Свое заявление он сделал в ответ на публикацию NASA, посвященную полету Юрия Гагарина.
«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал Дмитриев на своей странице в X (бывший Twitter).
Ранее американское космическое агентство отметило историческое значение первого полета человека в космос.