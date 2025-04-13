Американское агентство вспомнило о первом полете человека в космос

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NASA почтило память Гагарина в День космонавтики

В День космонавтики NASA опубликовало в соцсети X (бывший Twitter) пост, посвященный Юрию Гагарину и первому полету человека в космос в 1961 году.

В сообщении также упоминается первый запуск американского шаттла, который состоялся ровно через 20 лет после гагаринского старта — в 1981 году.

Космическое агентство отметило, что сейчас человечество стоит на пороге новых достижений: возвращения на Луну и первой пилотируемой миссии на Марс.

Этот пост стал данью уважения к историческим достижениям космонавтики и символом международного характера освоения космоса.

Ранее российские космонавты с орбиты отправили видеообращение, приуроченное к 63-й годовщине первого полета человека в космос.