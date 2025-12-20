Глава РФПИ Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что уже находится на пути в американский Майами.

«По пути в Майами. Пока поджигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил это видео с моей предыдущей поездки», — написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети Х.

На видео показан свет, который пробивается сквозь грозовые тучи.

Ранее Reuters рассказал источник, что в ходе визита Кирилл Дмитриев планирует провести встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, с бывшим старшим советником Белого дома, зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Также Politico сообщало о переговорах между представителями США и РФ, запланированных на 20–21 декабря, в ходе которых Вашингтон представит итоги последнего раунда консультаций с украинской делегацией.

