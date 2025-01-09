После прекращения транзита российского газа через Украину Приднестровье оказалось в глубоком кризисе: начались перебои с отоплением и электричеством. Однако, несмотря на трудности, республика не намерена обращаться за помощью к Молдавии, подчеркнул Красносельский.

Он отметил, что российский газ, поступавший в Приднестровье, служил не только гуманитарной помощью, но и противодействием политике Молдавии, направленной на ухудшение условий жизни в непризнанной республике.

Несмотря на то, что Тирасполь находится на широте таких городов, как Ейск, Астрахань и Женева, зимой здесь ночью температура опускается ниже нуля, а днем редко превышает +10 градусов. В регионе начались массовые отключения электроэнергии, затрагивающие как жилые дома, так и социальные учреждения.