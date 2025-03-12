Глава нацразведки США подтвердила возобновление обмена данными с Украиной

США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной. Это подтвердила директор американской национальной разведки Тулси Габбард, сообщает РИА Новости .

По ее словам, Вашингтон возобновил обмен разведданными с Киевом по указанию президента США Дональда Трампа. Паузу решили отменить после переговоров делегаций Соединенных Штатов и Украины, которые состоялись в Саудовской Аравии накануне.

Габбард отметила, что благодаря «лидерству Трампа» конфликт на Украине приблизился к завершению.

Киев и Вашингтон на переговорах в Саудовской Аравии договорились не только отменить паузу в предоставлении разведданных, но и о возобновлении военной помощи Украине.

Кроме того, Киев согласился принять предложение американской делегации о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня с РФ по согласию обеих сторон. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.