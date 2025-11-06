Глава НАТО Марк Рютте саркастично ответил на тему ядерных испытаний России

Рютте: Путину платят как президенту, поэтому он и организует ядерные испытания

На фоне дискуссий в Москве о возможном возобновлении ядерных испытаний генсек НАТО Марк Рютте позволил себе язвительный комментарий в адрес России. В ответ на вопрос румынского издания Digi 24 он сказал, что больше не придает значения подобным мероприятиям, сообщает «Царьград» .

«(Президенту России Владимиру – ред.) Путину платят как президенту России, поэтому он их (ядерные испытания – ред.) и организует», — заявил Марк Рютте, говоря о недавнем заседании Совбеза РФ.

В то же время глава НАТО обратился к странам-членам альянса с призывом готовиться к долгосрочной конфронтации с Москвой, охарактеризовав ее как дестабилизирующую силу.

Ранее в Кремле отметили, что Владимир Путин дал указание не готовить ядерные испытания, а только рассмотреть вопрос об их необходимости. Тем временем американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение министерству войны проводить ядерные испытания наравне с Россией и Китаем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.