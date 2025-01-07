Глава Минфина США Йеллен угрожала Китаю проблемами в случае помощи России

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и заместитель премьера Госсовета Китая Хэ Лифен организовали виртуальную встречу. На них они обсудили экономические отношения между странами, а чиновник из США использовала угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского регулятора.

Йеллен пообещала, что компании из КНР столкнутся с серьезными последствиями, если материально помогут России в украинском конфликте. Также она выразила беспокойство по поводу якобы «кибердеятельности госструктур Китая».

Помимо этого, американская министр финансов говорила о том, что КНР «ведет нерыночную политику». У Китая появились избыточные промышленные мощности. Из-за них получают ущерб рабочие и компании США.

Ранее сообщалось, что инвестор Скотт Бессент может сменить Йеллен на посту министра финансов Соединенные Штатов.