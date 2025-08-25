Глава Минфина Германии Клингбайль прибыл с визитом в Киев

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл в понедельник в Киев с визитом, сообщает RT .

Как уточняет ежедневная газета Berliner Zeitung, его цель — изучить, каким образом Германия сможет поддержать Украину в выстраивании мирного процесса.

Ранее в столицу Украины приехали специальный представитель президента США Кит Келлог и премьер-министр Канады Марк Карни.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершить украинский конфликт в одночасье не получится, но, возможно, боевые действия закончатся примерно через полгода. По его словам, Россия впервые за 3 года пошла на уступки, а ключом к завершению конфликта может стать решение территориальных вопросов и обеспечение гарантий безопасности.

Он считает, что основные разногласия между сторонами конфликта сосредоточены вокруг определения линии фронта украинской территории. Штаты будут добиваться окончательного решения мирным путем.