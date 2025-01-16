Глава МИД Украины: Киев не откажется от членства в НАТО

Глава украинского МИД Андрей Сибига исключил отказ Киева от членства в НАТО, сообщает RT .

Он назвал присоединение к альянсу единственной гарантией безопасности для Украины.

«Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО», — заявил он в интервью «Европейской правде».

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что понимает чувства России, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО. Он также считает, что специальная военная операция на Украине началась по вине действующего американского лидера Джо Байдена, срок полномочий которого практически закончился,