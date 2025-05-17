Глава МИД Турции обсудил с Каллас переговоры РФ и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с главой европейской дипломатии Каей Каллас состоявшиеся в Стамбуле переговоры России и Украины, сообщает РИА Новости .

«Стороны обсудили результаты прошедших в Стамбуле переговоров между российской и украинской делегациями», — рассказал источник агентства.

Российские переговорщики прибыли в Стамбул еще 15 мая. Именно в этот день должна была пройти встреча с украинской стороной. Однако ее перенесли на пятницу.

16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.

РФ и Украина в ходе переговоров в Стамбуле договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем, заявил журналистам глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский. Москва и Киев также договорились продолжить переговоры об урегулировании конфликта.