Глава МИД Турции Фидан: арабы направили Ирану последнее предупреждение

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан рассказал, что арабские страны направили Ирану свое «последнее предупреждение» из-за ударов по их территории, сообщает «Лента.ру» .

Об этом заявил телеканал TRT Haber.

По словам Фидана, государства Персидского залива спросили, почему Иран целится по их территориям, хотя они не имеют отношения к войне. Страны обещали при продолжении ударов принять ответные меры.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.