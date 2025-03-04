Глава МИД Японии Такэси Ивая назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию

Россия в качестве ответной меры запретила въезд в страну главе МИД Японии Такэси Иваю. Он отреагировал на случившееся и назвал наложенные на него ограничения «неприемлемыми», пишет ТАСС .

При этом Такэси Ивая считает, что, несмотря на наложенный запрет, диалог с Москвой все равно нужно поддерживать.

«С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд (в РФ — ред.) <…> Мы бы хотели продолжать коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять нашими двусторонними отношениями», — пояснил глава МИД Японии.

Ивая отметил, что японская сторона ввела ряд запретов в отношении России из-за украинского кризиса. В ближайшее время Токио намерено сделать представление Москве с выражением сожаления в этой связи.

Ранее МИД России сообщил, что на бессрочной основе запретил въезжать на территорию страны главе МИД Японии и еще восьми гражданам островного государства. На этот шаг Москва пошла в качестве ответной меры на японские санкции.