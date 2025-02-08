Глава МИД Германии рассказала про закрытый МУС на «радость Путину»

«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — приводит слова дипломата РИА Новости.

По мнению министра, деятельность суда в Гааге — «это наш наивысший приоритет в области безопасности».

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС за деятельность организации против высшего руководства Израиля.