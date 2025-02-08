Глава МИД Германии рассказала про закрытый МУС на «радость Путину»
Бердок: прекращение работы МУС доставит радость Путину
Возможное прекращение работы Международного уголовного суда доставит радость президенту России Владимиру Путину, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина», — приводит слова дипломата РИА Новости.
По мнению министра, деятельность суда в Гааге — «это наш наивысший приоритет в области безопасности».
Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против МУС за деятельность организации против высшего руководства Израиля.