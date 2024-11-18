Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз планирует ввести санкции против Китая и Ирана в ответ на их возможную поддержку Москвы в украинском конфликте, сообщает «Царьград» .

Важно, что против Ирана санкции могут быть введены из-за его сотрудничества с Россией, в то время как Китай может столкнуться с трудностями в экономических отношениях с Европейским Союзом из-за поставок беспилотников России. Хотя это отрицают как в Москве, так и в Пекине, в ЕС, не имея подтверждений, убеждены в наличии такого сотрудничества между Россией и Китаем.

Кроме того, министры иностранных дел Ирана и Китая официально опровергли эти утверждения, подчеркнув, что никакое вооружение не передавалось ни одной из сторон конфликта. Заявления обеих стран совпали.

Бербок в своих угрозах указала, что взаимодействие с Россией по вопросу украинского кризиса ставит под сомнение безопасность Европы. Данное заявление было сделано перед встречей с коллегами из других европейских стран в Брюсселе.

«Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — отметила Бербок.