Глава МИД Финляндии: мы не воспринимаем Россию как врага

Финляндия считает, что восстанавливать отношения с Россией еще рано, но страна не считает своего соседа врагом, такое заявление сделала глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

«Важно также отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию в качестве врага как такового. Россия не является нашим врагом», — отметила Валтонен.

Валтонен считает, что вопрос о нормализации отношений между Хельсинки и Москвой можно будет только тогда, когда Россия «вернется к соблюдению международного права». На данный момент глава МИД Финляндии отдает предпочтение поддержке Украины и «ослаблению» России через санкции и собственной обороны страны.

Ранее сообщалось, что уже к концу 2025 года Финляндия может начать открывать пропускные пункты на границе с Россией. Этот процесс будет проходить в несколько этапов.