Глава МИД Дании допустил, что Гренландия может стать независимой

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством. При этом он выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав Соединенных Штатов, пишет РИА Новости .

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом Соединенных Штатов», — цитирует его Рейтер.

Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.