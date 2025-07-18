Глава МИД Бразилии отверг ультиматум генсека НАТО

сегодня в 02:28

Бразильский МИД дал жесткую оценку угрозам генерального секретаря НАТО после его заявлений о возможных вторичных санкциях за торговлю с Россией, сообщает РБК .

Министр иностранных дел Мауро Виейра в эфире CNN Brazil назвал угрозы Рютте «абсолютно неуместными» и «чушью», подчеркнув суверенное право страны самостоятельно определять торговую политику.

Ранее Рютте предупредил Бразилию, Китай и Индию о риске санкций за торговлю с РФ и призвал эти страны «давлеть на Путина» для мирных переговоров.

Бразилия напомнила, что не является членом альянса и не намерена следовать его указаниям.

«Мы решаем торговые вопросы либо напрямую, либо через ВТО. НАТО — военный альянс, а не экономический регулятор», — заявил Виера.

Жесткая реакция Бразилии последовала на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на российские товары и продукцию стран-партнёров Москвы, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине.