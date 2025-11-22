Глава литовских социал-демократов пригрозил Калининграду

сегодня в 22:57

Вильнюс может рассмотреть вопрос о ограничении транзита в Калининградскую область в рамках усиления давления на Россию и Белоруссию, сообщает РИА Новости.

Как заявил председатель правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс, такие меры требуют координации с Европейским союзом, но относятся к «наиболее жестким» вариантам санкционного воздействия.

Политик также не исключил дальнейшего закрытия литовско-белорусской границы для автотранспорта, напомнив, что действующий запрет продлен до 1 декабря с возможностью очередного продления.

Ранее Литва уже вводила ограничения на транзит, что вызывало серьезную озабоченность как в Калининградской области, так и на общеевропейском уровне.

