Ранее в эфире телеканала ABC выступил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. По его словам, для избранного президента США «вытеснение» РФ со всех экс-территорий Украины, в том числе из Крыма, нереалистично, а теперь этой позиции начинают придерживаться и другие главы государств.

Прекращение огня — это первый шаг к мирному окончанию российско-украинского конфликта, добавил Уолц.

«Позиция избранного президента США Дональда Трампа, озвученная его советником Уолцем, заслуживает особого внимания и является последовательной относительно более ранних высказываний Трампа по украинскому конфликту», — заявил Смирнов.

Однако он подчеркнул важность того, чтобы прекращение огня не было временной мерой. В противном случае киевский режим и его союзники смогут нарастить силы для дальнейшей агрессии против РФ. Глава Крымской межнациональной миссии отметил, что гарантиями достижения стабильного мира станут внеблоковый статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Статус новых российских регионов — явно не предмет торга, так как местные жители в ходе референдумов единогласно высказались за воссоединение с Россией, заключил Смирнов.