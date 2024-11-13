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Глава хуситов заявил, что операция по атаке на авианосец США прошла успешно

Бригадный генерал и официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа заявил, что движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море, пишут « Известия ».

По его словам, крылатые ракеты и беспилотники настигли американские войска во время подготовки к нападению на районы Йемена. Операция длилась на протяжении восьми часов и прошла успешно, сообщает портал Almashhad Alyemeni.

Кроме того, хуситы атаковали два эскадронных миноносца США в Красном море.

Ранее авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена. Населенный пункт находится под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».