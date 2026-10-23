Глава Евросовета подтвердил, что канал связи с Россией остается открытым

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о сохранении неофициального канала с Москвой для обсуждения прекращения огня и защиты энергообъектов, сообщает «Царьград» .

Кошта рассказал о контактах с Кремлем в интервью Rapporteur. Летом Bloomberg сообщал о попытках наладить этот канал связи.

«Канал открыт, и Россия знает: если и когда она действительно захочет поговорить о том, как добиться прекращения огня, как защитить энергетические объекты, она может обратиться», — заявил Кошта.

Глава Евросовета утверждал, что Москва не хочет вести предметный диалог. При этом Владимир Путин заявлял о готовности России к переговорам. По словам Кошты, стороны могут использовать спецпосланника, дипломатические и политические каналы.

Евросоюз рассчитывает покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины на 2027 год — 46,7 млрд евро из запрашиваемых 70 млрд евро. Лидеры ЕС могут принять решение по предложениям Еврокомиссии на саммите 26–27 ноября. Если они не договорятся, вопрос перенесут на встречу 17–18 декабря.

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