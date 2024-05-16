Глава Евросовета Мишель: поможем грузинам войти в Евросоюз

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Глава Евросовета на фоне протестов в Тбилиси пообещал грузинам Евросоюз

Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне протестов в Тбилиси пообещал поддержку гражданам Грузии в желании стать частью Евросоюза, пишет РИА Новости .

Еврочиновник во время телефонных переговоров с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьером республики Ираклием Кобахидзе заявил, что окажет «свою полную поддержку в продолжении помощи грузинам в стремлении к европейскому будущему».

Об этом Мишель написал в своих соцсетях.

Ранее в среду мэр Тбилиси и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Каха Коладзе раскритиковал участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в уличных протестах против закона об иноагентах на стороне митингующих.

Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах, который вызвал многодневные массовые беспорядки в столице республики, которые сопровождались столкновениями прозападных активистов и силовиков.