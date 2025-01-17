Глава евродипломатии Каллас выступила против отмены санкций против РФ

сегодня в 21:16

Каллас заявила, что Евросоюз не отменит санкции против России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступив против отмены Евросоюзом санкций против России, сообщает ТАСС .

Ранее венгерский премьер призвал Евросоюз отказаться от антироссийских ограничений. Будапешт не подписал документ о плановом продлении санкций против России.

«Нам (ЕС-ред.) совершенно необходимы санкции. Это наше средство давления, и было бы очень странно от них отказаться», — цитирует Каллас издание Agence France-Presse (AFP).

Она добавила, что отменой антироссийских санкций Брюссель лишь ослабит свои позиции в отношении Москвы. При мирных переговорах по Украине Европа окажется в более слабой позиции.

Накануне стало известно, что команда будущего президента США Дональда Трампа готовит «широкомасштабную стратегию санкций», чтобы Москва и Киев в ближайшие месяцы достигли дипломатического соглашения об урегулировании конфликта.