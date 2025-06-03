Глава Бразилии вспомнил слова Байдена про «уничтожение России»

Бывший глава США Джозеф Байден считал, что Россию «нужно уничтожить», рассказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью французской газете Le Monde. Бразильский лидер также добавил, что западные страны «частично несут ответственность» за конфликт на Украине, сообщает РИА Новости .

«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа… встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение», — сказал Лула да Силва.

В ходе интервью французским журналистам глава Бразилии также подтвердил, что его страна поддерживает переговоры между Россией и Украиной.

Накануне, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских консультаций. Подробнее о том, к каким договоренностям пришли переговорщики от Москвы и Киева, читайте в статье РИАМО.