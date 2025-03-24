Глава банка БРИКС сохранила должность

сегодня в 00:28

Глава банка БРИКС Дилма Руссефф подтвердила, что переизбрана на новый срок, сообщает ТАСС.

«Меня переизбрали. Правление организации единогласно одобрило это решение», — приводит ее слова бразильская газета O Globo.

Дилма Руссефф с 2011 по 2016 год была президентом Бразилии.

В марте 2023 года была назначена главой банка БРИКС.

Ранее президент Бразилии сообщил о визите в Россию в мае для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.