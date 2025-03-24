Глава банка БРИКС сохранила должность
Глава банка БРИКС подтвердила переизбрание на новый срок
Глава банка БРИКС Дилма Руссефф подтвердила, что переизбрана на новый срок, сообщает ТАСС.
«Меня переизбрали. Правление организации единогласно одобрило это решение», — приводит ее слова бразильская газета O Globo.
Дилма Руссефф с 2011 по 2016 год была президентом Бразилии.
В марте 2023 года была назначена главой банка БРИКС.
Ранее президент Бразилии сообщил о визите в Россию в мае для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.