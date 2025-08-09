сегодня в 03:50

Глава Аляски обсудил с Белым домом предстоящий саммит России и США

Губернатор Аляски Майк Данливи уже обсудил с Белым домом предстоящую встречу американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на территории штата, сообщает РИА Новости .

«Губернатор обсудил этот вопрос с сотрудниками Белого дома», — сказал представитель офиса главы штата.

Президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Ранее в Кремле заявили, что следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако точная дата не называлась.

Трамп заявлял, что в территориальном контексте украинского урегулирования могут быть обмены и возвращения.

Россия и США намерены достичь соглашения об урегулировании украинского конфликта, которое закрепит успехи Кремля в зоне СВО, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. По данным агентства, сделка предполагает «закрепление успехов Путина» — признание российского права на территории, которые ей удалось освободить на фронте.