Гладков: ВСУ атаковали еще три села в Белгородской области

Киевские боевики атаковали три села в Белгородской области посредством беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram .

Одной взрывное устройство было сброшено с дрона на нежилой дом в селе Богун-Городок Борисовского района. В результате в строении выбило окна и повредило кровлю и фасад.

«В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА в многоквартирном доме поврежден фасад, в одной из квартир выбито окно и посечен балкон. В селе Колотиловка Краснояружского района FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением — посечены фасад дома и забор, в летней кухне выбиты окна», — добавил глава региона.

На местах работают оперативные службы. Специалисты продолжат подомовой обход в светлое время суток.

Этим же вечером ВСУ атаковали еще два населенных пункта Шебекинского городского округа. В результате удара дрона-камикадзе пострадал мужчина.