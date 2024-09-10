Гладков опроверг захват Журавлевки в Белгородской области силами ВСУ

Он призвал всех не доверять непроверенной информации из сомнительных источников.

«Главный вопрос к губернатору: „Что с нашей Журавлевкой, неужели захватили враги?“. Журавлевка и год, и полтора, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. Там непростая ситуация, но в ней нет врага, она остается под нашим контролем», — сказал он в своем видеообращении.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что ВСУ захватили территории Белгородской области, в том числе и село Журавлевку, которая находится у самой границы с Украиной.

Ранее Гладков сообщил, что Киевский режим обстрелял село Грузское Борисовского района Белгородской области из реактивной системы залпового огня, в результате террористических действий пострадала женщина.