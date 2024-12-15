сегодня в 15:04

Гладков назвал имена и. о. глав Новооскольского и Краснояружского округов

Андрей Миськов и Виталий Кутоманов получили предложения занять посты исполняющих обязанности Новооскольского и Краснояружского муниципальных округов соответственно, это этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Необходимые для этого юридические процедуры муниципалитеты проведут в рамках действующего законодательства», — заявил Гладков.

Миськов и Кутоманов смогут исполнять обязанности глав муниципальных округов до момента проведения выборов в регионе и до официального волеизъявления населения.

Ранее Гладков рассказал об обстановке в регионе из-за массового обстрела со стороны ВСУ. В результате атак за сутки погиб мальчик, его мать и младшая сестра пострадали.