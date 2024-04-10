Политолог объяснила, в чем заключается актуальность нацпроекта «Молодежь России»

После послания президента одним из новых фокусов внимания стал нацпроект «Молодежь России». Это одна из самых долгожданных «шестилеток», ведь сфера наконец-то станет институционально систематизированной. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марта Лесюк.

До 10 апреля на портале Госуслуг продолжался открытый сбор предложений в национальный проект. Что важно, по мнению политолога, здесь сохраняется принцип «молодежь для молодежи», потому что предложения могли внести граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Дугими словами, та самая молодежь России. Как отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, в основе документа лежит принцип «соавторства».

Предпосылки для системного регулирования молодежки наметились еще в декабре 2022 года, когда впервые за 10 лет был проведен президентский Госсовет по молодежной политике. В 2023 году начали формироваться и обновляться стратегия молодежной политики и программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года.

«По этим и другим шагам все более отчетливо становилось видно, что молодежная политика становится сквозной, поэтому появление профильного нацпроекта было ожидаемым и логичным закреплением данного вектора», - сказала Лесюк.

29 февраля в рамках послания президента Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал запуск национального проекта «Молодежь России». Ожидаемым результатом является то, что нацпроект объединит и синхронизирует актуальные инициативы и меры поддержки в сфере молодежной политики.

«Сейчас поступают самые разные предложения в нацпроект от увеличения возрастного диапазона молодежи до более оригинальных решений. Так, например, молодые активисты из Сочи предлагают создать федеральное движение «Киберпатруль». Ощущение сопричастности к построению будущего мотивировало многих включиться в эту работу, поэтому новый документ призван отразить во многом предпочтения и образ будущего глазами самой молодежи», - заключила эксперт.