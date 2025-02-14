Германия выступила за усиление санкций против российской энергетики

Германия выступили за усиление санкций ЕС против российской энергетики, следует из ответа министерства экономики ФРГ партии «Альтернатива для Германии», пишут «Известия» .

В ответе отмечается, что экономика ФРГ сталкивается с «серьезными структурными вызовами», в том числе из-за конфликта на Украине. При этом Германия не готова отменять санкции против РФ в одностороннем порядке.

В ведомстве подчеркнули, что решения о введении и снятии санкций могут быть принято единогласно только всеми странами Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что веденные против России санкции в области энергетики следует отменить в кратчайшие сроки и в максимально большом объеме, чтобы от этого перестала страдать Европа.