Германия поставит Украине 12 САУ Panzerhaubitze 2000 дальностью более 30 км

Писториус отметил, что шесть САУ поставят уже в этом году, еще шесть поступят на вооружение ВСУ в следующем году. Стоимость САУ оценивают в 150 млн евро.

Также Германия и другие европейские страны планируют передать Киеву 77 новых боевых танков Leopard 1A5. Писториус напомнил, что ФРГ и Дания уже поставили Украине 58 таких танков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц опроверг обвинения в том, что ФРГ собирается ограничить поддержку Украины. Он подчеркнул, что в следующем году правительство планирует направить 4 млрд евро на военную помощь Киеву.