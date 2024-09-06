Германия поставит Украине 12 САУ Panzerhaubitze 2000 дальностью более 30 км
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Их дальность составляет 30 км, сообщает ТАСС.
Писториус отметил, что шесть САУ поставят уже в этом году, еще шесть поступят на вооружение ВСУ в следующем году. Стоимость САУ оценивают в 150 млн евро.
Также Германия и другие европейские страны планируют передать Киеву 77 новых боевых танков Leopard 1A5. Писториус напомнил, что ФРГ и Дания уже поставили Украине 58 таких танков.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц опроверг обвинения в том, что ФРГ собирается ограничить поддержку Украины. Он подчеркнул, что в следующем году правительство планирует направить 4 млрд евро на военную помощь Киеву.