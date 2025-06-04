Германия помогла Киеву сделать на территории Украины дальнобойное оружие

Берлин помог Киеву на территории Украины произвести первое дальнобойное оружие, которое совсем скоро поступит Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РИА Новости .

По словам Писториуса, ВСУ получат первое дальнобойное оружие собственного производства в течение нескольких недель. Точную дату, когда это произойдет, министр обороны Германии не назвал.

Писториус отметил, что Германия оказала Украине поддержку при производстве ее первого дальнобойного оружия.

Ранее сообщалось, что Берлин впервые со времен нацистской Германии разместил постоянные войска за пределами собственной страны. Военные теперь базируются на территории Литвы.