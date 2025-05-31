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Берлин впервые со времен нацистской Германии отправил постоянные войска в Литву

Впервые после эпохи нацизма Германия разместила своих военных на территории другого государства. В Вильнюсе сформирована новая 45-я танковая бригада, она будет постоянно находиться на территории Литвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Military Watch Magazine.

«Немецкая армия начала первое постоянное развертывание своих подразделений на иностранной территории со времен нацистской Германии, сформировав новую 45-ю танковую бригаду, расположенную в Вильнюсе», — говорится в материале.

Издание также обращает внимание на недостатки в обучении личного состава Бундесвера и неэффективное использование германской военной техники в украинском конфликте.

Соглашение о размещении немецкого военного контингента в Литве было заключено руководителями оборонных ведомств Германии и Литвы Борисом Писториусом и Арвидасом Анушаускасом в конце 2023 года в литовской столице.