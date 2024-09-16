Германия передаст Украине шесть артиллерийских самоходок

сегодня в 23:56

Шесть самоходных орудий PhZ 2000 из арсеналов Бундесвера получат ВСУ в ближайшие недели, пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

Это первая партия подобного вооружения, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, который анонсировал поставку установок.

Еще шесть таких орудий поступит через два месяца, уточнил военный чиновник.

Самоходка была разработана в Германии в 1998 году. Орудие несет 155 мм гаубицу, оснащена системой навигации и автоматизированной системой управления огнём.

Ранее военный эксперт из Австрии предположил, что для удержания Украиной линии фронта ВСУ потребуется минимум 300 танков.