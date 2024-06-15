Германия отказала ЕС в новых ограничениях против России

Берлин выступил против нового, 14-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза, пишет RT со ссылкой на агентство Reuters.

На этот шаг власти Германии пошли из-за опасений, что компании страны не смогут соблюдать режим ограничений.

Также в Берлине высказали обеспокоенность будущим собственной промышленности.

Ранее отмечалось, что ФРГ срывает консультации о новом пакете санкций ЕС против России.