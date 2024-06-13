Политолог Федоришин: в ЕС нет единого подхода к взаимодействию с Россией

Блокировка Германией прогресса переговоров по новым антироссийским санкциям показывает сложность поиска компромиссных решений в рамках единого подхода ЕС по отношению к РФ, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

Ранее стало известно, что ФРГ блокирует переговоры о новом пакете санкций ЕС против России. С помощью такого шага, по мнению политолога, Германия пытается добиться сохранения диалога и партнерских отношений с Москвой.

«Санкции против России действуют уже не первый год, и их эффективность подвергается сомнению у некоторых государств — участников ЕС, в том числе аккуратные шаги немецкого руководства служат тому подтверждением. Германия, стремясь к дипломатическому решению конфликта, видит необходимость сохранения открытого диалога с Россией, особенно в свете стратегической важности энергетических поставок из РФ, в том числе СПГ», — сказал Федоришин.

Эксперт добавил, что экономические и политические последствия нагнетания просанкционных дискуссий могут быть непредсказуемыми, что создает риск для стабильности региона.

«Для достижения устойчивого и долгосрочного решения конфликта необходимо учитывать интересы всех сторон и стремиться к диалогу и взаимопониманию для предотвращения дальнейшего ухудшения отношений», — добавил политолог.