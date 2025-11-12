Германия направит Украине 40 млн евро в преддверии зимы

сегодня в 06:21

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия планирует направить Украине дополнительную помощь в размере 40 млн евро в преддверии холодов, сообщает РИА Новости .

«Мы помогаем, чтобы дома оставались теплыми и освещенными», — сказал Вадефуль.

Он добавил, что средства планируется направить на ремонт систем отопления, поставки электрогенераторов, необходимые вещи, в том числе одеяла.

Министерство обороны России неоднократно сообщало о нанесении групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, подчеркивая, что они носят исключительно точечный характер и направлены на подрыв военного потенциала противника.

Российский военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка в личном Telegram-канал озвучил прогноз на осенне-зимний этап конфликта на Украине. Эксперт считает «вполне возможным» сценарий, при котором российская армия будет уничтожать энергетику противника и вызывать блэкауты по всей стране.