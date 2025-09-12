Германия хочет направить на границу с Польшей два истребителя Eurofighter

После сообщений о сбитых беспилотниках Германия решила укрепить воздушное присутствие на границе с Польшей. Для этой цели в приграничную зону будут отправлены два истребителя Eurofighter, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Ситуация обострилась после заявления польского премьер-министра Дональда Туска, который в среду сообщил о перехвате «опасных» дронов над территорией страны. Туск назвал беспилотники «российскими», хотя никаких подтверждающих доказательств представлено не было.

Немецкие власти принимают меры предосторожности на фоне растущей напряженности в приграничном регионе. Министерство обороны России выразило готовность к консультациям с польской стороной относительно беспилотников, предположительно пересекших польскую границу. В ведомстве подчеркнули, что при ночной операции 10 сентября против украинских оборонных предприятий цели на территории Польши не планировались.

По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о более чем десяти беспилотных летательных аппаратах. Однако, как сообщил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, польская сторона до сих пор не представила никаких доказательств российского происхождения сбитых дронов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал запросов на контакты от польского руководства. Он также указал на тенденцию руководства ЕС и НАТО выдвигать ежедневные обвинения в адрес России без предоставления какой-либо аргументации.

Ранее американский президент Дональд Трамп высказал скептицизм относительно официальной версии инцидента с беспилотниками в Польше, предположив, что инцидент мог быть результатом ошибки или провокации.

