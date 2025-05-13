Германия готовится потратить средства на перевооружение под страхом войны с РФ

Немецкое издание Frankfurter Rundschau заявило о том, что в Европе продолжают продвигать идею больших вложений в военные нужды. Нарастание антироссийской истерии позволяет политикам оправдывать необходимость перераспределения средств, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы находимся под сильным давлением времени и в срочном порядке должны улучшить наши оборонные возможности. Потому что ситуация может ухудшиться быстрее и стать более опасной, чем предполагают официальные заявления», — заявил эксперт по внешней политике ХДС и зампред Atlantic Bridge Норберт Реттген.

Он отметил, что приступать к действиям необходимо уже сейчас, так как перевооружение Европы и Германии займет много времени. В то время как гарантий о том, что президент РФ Владимир Путин «будет ждать 4 или 5 лет, прежде чем напасть на Запад», нет.

Также сомнения у политика вызывает поведение президента США Дональда Трампа. В марте глава страны выразил неуверенность в том, что Штаты останутся гарантом безопасности Европы в рамках НАТО, и посоветовал Европе задуматься о самостоятельной обороне.

Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полном распаде привычной схемы западной безопасности. На перевооружение запланированы кредиты ЕС на общую сумму 150 млрд евро, а в течение 4 лет в планах мобилизовать в общей сложности 800 млрд евро. Комиссия планирует смягчить требования для военной промышленности, чтобы в будущем оказывать большую помощь Украине в противостоянии с Россией.