Германия готовится к беспрецедентному росту военных расходов

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Оборонный бюджет ФРГ к 2029 году может достичь 162 миллиардов евро

Правительство Германии утвердило масштабный план увеличения военных расходов, который предусматривает практически двукратный рост оборонного бюджета — с текущих 62,4 миллиарда евро в 2025 году до рекордных 162 миллиардов евро к 2029 году, сообщает РБК .

Эти цифры значительно превышают обязательства стран НАТО по доведению военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.

Согласно документам, обнародованным 28 июля, в оборонный бюджет включены 9 миллиардов евро ежегодной военной помощи Украине. При этом общий дефицит федерального бюджета к 2029 году может достигнуть 172 миллиардов евро с учетом дополнительных социальных расходов и налоговых льгот.

В ближайшие годы Германия планирует масштабные закупки военной техники: до 2,5 тысяч боевых бронированных машин GTK Boxer, около 1 тысячи современных танков Leopard 2. Общая стоимость этих контрактов может составить около 25 миллиардов евро.

Как отмечают эксперты, для успешной реализации этих планов Германии потребуется коренным образом реформировать систему военных закупок, включая упрощение процедур и поддержку инновационных оборонных стартапов.

Канцлер Фридрих Мерц в своих выступлениях подчеркивал, что усиление военного потенциала страны направлено на предотвращение конфликтов, а не на их развязывание.

«Наша цель — сделать Германию и Европу настолько сильными, чтобы нам никогда не пришлось применять оружие», — заявил он ранее в бундестаге.