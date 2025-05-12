Германия дала России день на то, чтобы согласиться на перемирие

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ЕС грозится санкциями против России, если к 13 мая не начнется перемирие

Немецкое правительство собирается подготовить санкции против РФ, если страна не согласится с призывом остановить огонь не менее, чем на 30 суток, начиная с 12 мая. Об этом заявил пресс-секретарь кабмина Германии Стефан Корнелиус, сообщает РБК .

Если Москва не объявит перемирие к концу 12 мая, то Германия начнет готовиться к санкциям. Корнелиус отметил, что «часы тикают».

Минобороны РФ сообщало, что украинские боевики нарушали праздничное перемирие, которое Россия объявляла с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Режим прекращения огня ВСУ нарушили 14,043 раза.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова снова начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Москва хочет встретиться 15 мая.