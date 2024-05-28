Генштаб ВСУ: российские военные имеют успех на купянском направлении

Украинские военные пытаются «стабилизировать обстановку» на купянском направлении, где успешно продвигаются ВС РФ, сказано в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram .

«На купянском направлении… на одном из участков враг имеет частичный успех… Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки», — говорится в сообщении генштаба.

Также отмечается «напряженная ситуация» для ВСУ на отдельных участках фронта. Однако «самая горячая» обстановка сегодня на покровском, купянском, харьковском и времевском направлениях.

Замначальника ГУР Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение украинских войск таким же тяжелым, как в первые дни СВО России. При этом она дополнительно может ухудшиться.