Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом
Фото - © U.S. Secretary of Defense/Wikipedia.org
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сейчас находится в Киеве, он прибыл в город с необъявленным визитом, сообщает РИА Новости.
Столтенберг проводит пресс-конференцию вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Мероприятие транслируется на сайте НАТО.
Также генсек североатлантического альянса заявил, что страны, входящие в НАТО, должны в приоритетном порядке передавать вооружение ВСУ.
Ранее он подтвердил отказ от отправки военных на Украину. Он также рекомендовал скептикам уметь различать боевые подразделения и военных советников.