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Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом

Политика
U.S. Secretary of Defense

Фото - © U.S. Secretary of Defense/Wikipedia.org

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сейчас находится в Киеве, он прибыл в город с необъявленным визитом, сообщает РИА Новости.

Столтенберг проводит пресс-конференцию вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Мероприятие транслируется на сайте НАТО.

Также генсек североатлантического альянса заявил, что страны, входящие в НАТО, должны в приоритетном порядке передавать вооружение ВСУ.

Ранее он подтвердил отказ от отправки военных на Украину. Он также рекомендовал скептикам уметь различать боевые подразделения и военных советников.