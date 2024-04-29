сегодня в 15:33

Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сейчас находится в Киеве, он прибыл в город с необъявленным визитом, сообщает РИА Новости .

Столтенберг проводит пресс-конференцию вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Мероприятие транслируется на сайте НАТО.

Также генсек североатлантического альянса заявил, что страны, входящие в НАТО, должны в приоритетном порядке передавать вооружение ВСУ.

Ранее он подтвердил отказ от отправки военных на Украину. Он также рекомендовал скептикам уметь различать боевые подразделения и военных советников.