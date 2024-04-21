Глава НАТО подтвердил отказ от отправки военных на Украину

В НАТО по-прежнему нет планов отправлять своих военных на Украину, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Его слова цитирует РИА Новости.

«Нет никаких планов присутствия НАТО в боевой роли, но, разумеется, у некоторых союзников по НАТО там есть мужчины и женщины в форме в посольствах, которые дают советы и так далее», — сказал Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.

Генсек посоветовал скептикам различать боевые подразделения и военных советников.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина наносит удары по территории России в качестве права на самооборону.