Генсек НАТО Рютте: членство Украины в альянсе необратимо

Путь Украины к присоединению к НАТО необратим. Однако пока вопрос не поднимается, рассказал Fox News генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает РБК .

Соединенные Штаты и ряд государств высказались против вступления Украины в НАТО. При этом в 2024 году Североатлантический альянс официально принял позицию о том, что у Киева есть необратимый путь в военный блок.

При этом в данный момент страны говорят о гарантиях безопасности Украины. Ее вступление в альянс не обсуждают.

Ранее сообщалось, что Украина может рассмотреть вопрос о фактическом контроле РФ над некоторыми регионами. Однако юридически их признавать не будут.